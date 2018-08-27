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全球僅存約６０部 電腦古玩「Apple 1」九月拍賣

2018-08-27 列印
　　蘋果已故「教主」喬布斯和他的拍檔沃尼亞克於一九七六至七七年設計和建造了二百部「Apple 1」蘋果電腦，估計現時全球只剩下六十部，即將拍賣的是其中一部。蘋果專家科恩（Corey Cohen）把它修復。進行測試時，它可以連續運作大約八小時而沒有出錯，而且還附有七十年代的原廠鍵盤。這部老爺電腦進行公開拍賣別具意義，因為蘋果公司最近剛成為全球第一家市值突破一萬億美元的上市企業。

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