  • 2018年8月27日 星期一
  • 28º
  • 81%
熱門： 劉德華港姐亞運高鐵登革熱

日報新聞 > 國際

華客在德吃「最貴自熱火鍋」

2018-08-27 列印
　　內地微博流傳一段訊息，指近日中國有遊客在德國斯圖加特某酒店，使用自熱火鍋，散發的大量煙霧觸動酒店火警警報，消防車和消防隊齊齊出動。

煙霧驚動消防

　　雖然虛驚一場，但事後遊客付出了九百五十歐羅（約七千五百多人民幣）的代價，堪稱是史上最貴自熱火鍋。發訊息的導遊提醒去歐洲旅遊的朋友，煲水的小電壺、煮麵用的小鍋子、自熱米飯、自熱火鍋等，一定要小心謹慎，否則代價很高。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd