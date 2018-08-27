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搞笑舉動俘擄網民心 美國萌犬與史諾比撞臉

2018-08-27 列印
　　今年兩歲的Otis個性一點也不像精明頑皮的史諾比，儍乎乎、體形龐大的牠卻經常做出令主人哭笑不得的舉動，比如主人優閒喝著紅酒時，牠卻撲上沙發，吵著要分一口。Otis的搞笑軼事加上牠獨特的外形俘擄不少網民的心，有網民留言：「好想來一隻每天抱抱睡。」

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