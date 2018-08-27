  • 2018年8月27日 星期一
  • 28º
  • 81%
熱門： 劉德華港姐亞運高鐵登革熱

日報新聞 > 國際

澳科學家妙用咖啡渣做杯

2018-08-27 列印
　　潮流興環保，轉廢為能，澳洲科學家最近想出妙法，將咖啡渣轉變製成咖啡杯，讓咖啡殘渣能回收再利用。據外電報道，澳洲麥覺理大學的科學家團隊順利將咖啡渣中最豐富的甘露糖（mannose）轉化成乳酸，而乳酸就可以用於製造生物可分解的塑膠，然後做成環保咖啡杯。其實不只用來做杯子，還能做堆肥袋、醫療手術的縫線。科學家正努力提高乳酸的轉化量，讓咖啡渣能更有效地運用。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd