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泰前總理他信英祿現身北京

2018-08-27 列印
　　根據內地媒體報道，泰國前總理他信和其妹前總理英祿忽然現身北京，從相片可見，英祿正在用毛筆寫大字，他信站在旁，笑容可掬。有微博用戶稱在自己的推薦下，他信和英祿為酒店題字，二人更稱讚菜式和環境，並表示一定會再到臨。

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