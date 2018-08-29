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﻿叫停國務卿訪平壤 特朗普不滿北韓密函挑釁

2018-08-29 列印
        美國總統特朗普上周六突然叫停國務卿蓬佩奧本周的北韓訪問計劃，導火線據報是北韓一封語帶挑釁的來信。《華盛頓郵報》引述兩名不願公開姓名的官員報道，蓬佩奧日前向記者宣佈出訪平壤的計劃後，便收到北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲一封充滿挑釁內容的密函，促使特朗普下令蓬佩奧取消行程。

        報道指，消息人士沒有披露那封信件的內容，但「語氣挑釁」的程度，足以令特朗普感到不滿，暫停與北韓接觸。蓬佩奧原本還宣佈任命福特汽車公司副總裁比根擔任他的北韓特使，並打算與他一同出訪。

　美國官員拒絕透露這封密函如何送到蓬佩奧手上。不過北韓近來愈來愈多透過被稱為「紐約管道」的駐聯合國使節團聯繫。特朗普和北韓領導人金正恩私下多次通信，有些是由蓬佩奧遞送。

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