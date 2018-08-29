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婦女「無上裝」上街 爭取袒胸露乳權

2018-08-29 列印
　　在美國紐約、洛杉磯、鳳凰城、丹佛及明尼阿波利斯，不少參加者都光着上身，在胸前敏感部份塗上顏料或貼上膠紙，要求女性亦可享有在公眾場所赤裸上身的權利，冀透過活動宣揚男女平等精神。在德國的弗賴堡、南韓的首爾及智利的瓦爾帕萊索，亦有舉辦這項「無上裝日」遊行活動。在加州威尼斯，遊行者舉着寫有：「這是乳房（boobs），並非炸彈（bombs）。」以及「戰爭才是不道德，並非我的乳房！」的口號。



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