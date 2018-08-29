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大阪住宿滿7000日圓要繳稅

2018-08-29 列印
　　日本大阪府去年開徵住宿稅，但稅收不如預期。有專家認為，應下調開徵標準，每晚住宿費用滿七千日圓（四百九十三港元）就要繳稅，而稅款為一百日圓（七港元）起。一旦大阪府提案並獲議會通過，最快明年夏天就開始生效。

　　大阪府為提供外國遊客更好的旅遊環境，從去年一月開徵住宿稅。現行制度對每晚房價在一萬日圓（七百零四港元）以上、不到一萬五千日圓（一千零五十六港元），課徵一百日圓（七港元）住宿稅；每晚房價一萬五千日圓以上、不到二萬日圓（一千四百零八港元），課徵二百日圓（十四港元）住宿稅；每晚房價在二萬日圓以上，一律課徵三百日圓（二十一港元）住宿稅。

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