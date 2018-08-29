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熊貓用竹畫畫 作品賣4500元

2018-08-29 列印
　　熊貓一直受到大家喜愛，近日奧地利維也納的美泉宮動物園，大熊貓「陽陽」親自持筆作畫，作品在網上出售，每張高達四百九十歐元（約四千五百港元）。大熊貓陽陽手持竹造的毛筆，上面沾有黑色墨水，然後在畫布上作畫。其收入將會用作製作與維也納動物園大熊貓有關的畫冊。

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