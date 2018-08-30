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近距欣賞鑽石皇冠 英皇室大婚禮服公展

2018-08-30 列印
　　英國哈里王子和梅根馬克爾大婚當天，所穿著的結婚禮服將於這場世紀婚禮場地的溫莎堡展出，讓公眾可以近距離欣賞。尤其是新娘子梅根的純白Givenchy婚紗，頭紗就已長達十六呎，配上英女皇借出的白金鑽石皇冠，清麗動人的同時，更有典雅的韻味。

　　這件Givenchy婚紗和白金鑽石皇冠將同場展出，而哈里王子大婚所穿的軍服也會一同亮相。今次的展覽名為「皇室大婚：薩塞克斯公爵和公爵夫人」，將由十月二十六日至明年一月六日在溫莎堡展出；之後則由明年六月十四日至十月九日，移師到蘇格蘭愛丁堡的荷里路德宮（聖十字宮）展出。

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