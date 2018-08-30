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北韓新觀光購物指南 推壯陽及抗癌藥

2018-08-30 列印
　　北韓當局近日推出最新一期官方購物指南，推介壯陽藥及標榜可治瘉癌症的靈藥等產品，引起國際輿論熱議。綜合外媒報道，由北韓國際貿易促進委員會製作的「2018朝鮮商品」購物目錄，從大熒幕平板電視、草藥版威而鋼（新威而鋼 Neo-Viagra）到號稱健康靈泉的「氫水」都有，二百零七頁的指南推介數以百計的北韓商品。

　　報道稱，北韓缺乏現代西方藥物，傳統藥材仍被廣泛使用，並長期受中國遊客歡迎。北韓政府認為出口潛力龐大，致力加強生產及開發。

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