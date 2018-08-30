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特朗普轟Google操控搜尋結果

2018-08-30 列印
■特朗普早前在Twitter發文指Google的搜尋功能疑受到操控。美聯社
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　　美國總統特朗普早前在Twitter發文，指Google的搜尋功能受到操控。他的推文說：「用Google搜尋『特朗普新聞』，只會顯示假新聞媒體的觀點或報道。換句話說，有人動過手腳，對我或是對其他人，以至於幾乎所有報道和新聞都是負面的。假CNN（有線電視新聞網）幹得有聲有色。共和黨人/保守派和公正媒體都被擋。有無違法？」他續說，「『特朗普新聞』搜尋結果百分之九十六來自全國性的左翼媒體」，認為這樣「非常危險」。

　　他又點名批評facebook和Twitter，他續稱：「我認為Google、Twitter和facebook真的是踩在令人非常不安的領域上，他們必須小心點，這對一大部份的人不公平。」

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