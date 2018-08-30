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美兇徒持刀隨機砍人 遭警連轟數槍送院

2018-08-30 列印
　　美國拉斯維加斯一名叫希爾的男子涉持刀砍傷兩名女子，逃走時手上仍握着利刀，最後遭警方連開數槍後身中三彈送院。目前情況危急但穩定。警方公開當時警察身上的監控攝錄器畫面，重現警員追捕及開槍的瞬間。警員漢諾夫在鄰近巴士站朝希爾開槍，另一警員哈普森則持豆袋槍朝希爾連射五槍，希爾隨即中槍倒地。

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