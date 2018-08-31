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判場邊更衣女球手違規 美網裁判成箭靶

2018-08-31 列印
　　正舉行的美國網球公開賽發生小風浪，引發性別歧視爭議，法國女球手科內特周二比賽休息時，在場邊脫掉上衣更換，豈料被裁判判罰犯規，被指有性別歧視之嫌，因為男性球員脫衣服就沒問題。

　　法國女球手科內特（Alize Cornet）周二與瑞典球手拉爾森對賽，中場休息結束，她上場後才發現把上衣反轉穿，即當場脫掉粉紅色球衣，翻轉正面再穿，露出黑色運動內衣，並非特別暴露，整個過程也不過十秒。沒想到，科內特換完衫，主裁判瑞斯克判她違規，認為行為「不恰當」。科內特隔天表達心聲，當下都覺得荒唐。

　　網球圈女球手一面倒痛斥判決，事件在網絡發酵，有許多人貼出男性球員在場上裸露上身照片。美國網球協會也趕緊發聲明，「我們已經修正了規則，確保之後不會再發生類似的事情」。

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