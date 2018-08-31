  • 2018年8月31日 星期五
  • 28º
  • 88%
熱門： 張祺忠亞運許金山科大月餅

日報新聞 > 國際

70米長三文治爭世界紀錄

2018-08-31 列印
　　墨西哥首都墨西哥城進行一項壯舉，出動大量人手合作炮製一個重八百六十五公斤（一千九百零七磅）、長七十米（二百三十呎）的巨型三文治，有望打破世界紀錄，成為全球最巨型的三文治，現時正等候確認。

　　這是墨西哥當地人很愛吃的一款美食，當地人稱為「Torta」。硬麵包夾着各式各樣的餡料，份量十足，鋪了一張長桌。墨西哥幾乎每年都舉行類似的活動，每年都希望刷新紀錄。去年炮製的「Torta」長六十七米，有六十種餡料。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd