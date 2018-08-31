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村上入選「新學院」文學獎四強

2018-08-31 列印
　　諾貝爾文學獎的瑞典學院因性醜聞，宣佈今年暫停頒發獎項。而瑞典專欄作家帕斯卡里杜和百多名瑞典作家等文化界人士，成立的「新學院」設新的文學獎，先由瑞典圖書管理員選出四十六位作家，然後由三萬多名書迷網上投票。六十九歲的村上春樹、加拿大女作家Kim Thúy、法屬瓜德羅普女作家孔戴及英國作家蓋曼入圍四強，十月十二日公佈結果，獎項如諾貝爾文學獎，十二月中在斯德哥爾摩頒發。

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