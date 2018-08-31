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特朗普再發炮怒罵科網公司 抨擊「水門事件」記者

2018-08-31 列印
　　美國總統特朗普周三再度發炮，抨擊科網公司和社交平台包括Twitter、facebook和Alphabet Inc.旗下的Google集團企圖禁止人民發聲。

　　他又把矛頭指向上世紀七十年代揭發「水門事件」而把當年的總統尼克遜拉下台的著名記者伯恩斯坦，指他「捏造」故事。　　

　　特朗普在Twitter訊息，內容說：「懈怠@卡爾伯恩斯坦，活在過去，像一個墮落的蠢人那般思想，捏造一個故事又一個故事，在全國各地受到嘲笑。」伯恩斯坦是美國《華盛頓郵報》著名記者，一九七二年聯同另一名記者伍德沃德調查民主黨全國委員會位於水門大廈的辦公室被人爆竊的事件，迫使當時的總統尼克遜於一九七四年下台。

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