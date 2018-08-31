特朗普再發炮怒罵科網公司 抨擊「水門事件」記者

他又把矛頭指向上世紀七十年代揭發「水門事件」而把當年的總統尼克遜拉下台的著名記者伯恩斯坦，指他「捏造」故事。
特朗普在Twitter訊息，內容說：「懈怠@卡爾伯恩斯坦，活在過去，像一個墮落的蠢人那般思想，捏造一個故事又一個故事，在全國各地受到嘲笑。」伯恩斯坦是美國《華盛頓郵報》著名記者，一九七二年聯同另一名記者伍德沃德調查民主黨全國委員會位於水門大廈的辦公室被人爆竊的事件，迫使當時的總統尼克遜於一九七四年下台。
食環署轄下街市佔全港公私營街市的四成半，與民生息息相關，申訴專員公署主動調查其營運狀況，揭食環署涉三宗罪，包括攤檔任人濫用，一人霸二十三個當做迷你倉；同一街市兩個攤檔的租金竟相差九十倍，造成不公平競爭...
2018-08-31
近期清宮劇《延禧攻略》火熱，近日在網上就瘋傳劇中角色——江南名醫葉天士，歷史上原來真有其人。現今相當流行的「川貝枇杷膏」，相傳就是葉天士所發明的。 在《延禧》播放期間，有網民上載了「京都念慈庵『川貝批杷膏』」的包裝盒背面，寫上：「本膏得自清代名醫葉天士真傳，採用十多種名貴漢藥……煉製而成。」 一眾網民恍然大悟，稱自己喝了多年念慈庵，現在才知道發明的人就是葉天士本人。「原來他的藥方我們都有服用過！」、「一直受到葉天士的照顧！」 川貝枇杷膏的藥盒外記載，此藥方自清朝康熙年間，有位以孝出名的縣長楊謹，為替母親治咳病，不畏跋山涉水，親自求名醫葉天士到家中為母親診治。葉天士傳授秘方，...
2018-08-31
正舉行的美國網球公開賽發生小風浪，引發性別歧視爭議，法國女球手科內特周二比賽休息時，在場邊脫掉上衣更換，豈料被裁判判罰犯規，被指有性別歧視之嫌，因為男性球員脫衣服就沒問題。 法國女球手科內特（Alize Cornet）周二與瑞典球手拉爾森對賽，中場休息結束，她上場後才發現把上衣反轉穿，即當場脫掉粉紅色球衣，翻轉正面再穿，露出黑色運動內衣，並非特別暴露，整個過程也不過十秒。沒想到，科內特換完衫，主裁判瑞斯克判她違規，認為行為「不恰當」。科內特隔天表達心聲，當下都覺得荒唐。 網球圈女球手一面倒痛斥判決，事件在網絡發酵，有許多人貼出男性球員在場上裸露上身照片。美國網球協會也趕緊發...
2018-08-31
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級營業經理黃家明表示，牛頭角淘大花園S座高層6室，面積460方呎，兩房間隔，吸引外區用家承接，成交價730萬，呎價15870元，屬市價水平。據了解，原...
2018-08-31
新興市場貨幣危機一波未停一波又起，阿根廷披索急挫近4%、土耳其里拉跌4.15%，南非蘭特亦跌2%。披索瀉至歷史新低，35.21披索兌1美元，今年累計貶值逾45%。阿根廷昨日已向國際貨幣基金組織（IMF...
2018-08-31
今夏加盟羅馬的阿根廷中場柏斯托尼，經首輪意甲熱身後，上仗次輪即貢獻入球和助攻各一，領軍主場3:3迫和阿特蘭大，獲主帥迪法蘭斯高大讚。這名進攻中場狀態大勇，今晚意甲勢領首都狼作客擊敗對賽往績欠佳的AC米蘭，客勝可取。（Now638台周六凌晨2:30直播） 柏斯托尼今夏由巴黎聖日耳門轉投羅馬，首兩場聯賽俱正選上陣，並於上仗以後腳入波為羅馬先開紀錄，完場前他又妙傳予文奴拿斯建功，助球隊主場3:3迫和阿特蘭大。該隊教頭迪法蘭斯高對這名阿根廷中場讚不絕口：「他的質素極佳，其後腳入球盡顯功架。」 近績對賽佔優 相反，AC米蘭上仗作客拿玻里領先兩球下反輸2:3，士氣信心受損。再者...
2018-08-31
法國Tefal推出Ingenio靈巧疊疊鑊，可拆式手柄能轉換到不同鍋上，且可疊起儲存；加上其專利火紅點設計，就算入廚新手也能準確掌握烹調火候！文：阿卓爸爸圖：蔡建新產品查詢：2395 3331 解決廚...
2018-08-31
33歲高妹人妻李亞男（Leanne），上月和老公王祖藍趁拍拖9周年紀念日，向外宣佈將榮升父母嘅喜訊。準媽咪早前返加拿大探親，亦有向兩度佗B嘅鍾嘉欣「攞料」養胎。日前下午，佗B約5個月嘅Leanne獨自...
2018-08-31
全球氣候反常，強風暴雨忽然而至，破壞力之大，難以想像。繼日本、韓國和台灣南部接連暴雨成災，造成人命、財產損失，近日香港亦連場大雨，並且集中在短時間內傾盆而下，新界多區頓成澤國，有村民被水圍困，幸消防員及時趕至營救，沒有造成傷亡。由於極端天氣趨於頻仍，新界地區的防洪基建又落後於港九市區，當局必須正視，及早改善。 香港市區的防洪基建，規模之大，堪稱世界級數，港九地底均建設巨型的蓄水池，有效抵禦百年一遇的暴雨。但在新界區卻是另一回事，因河道交錯，農地及棕地甚多，而亂堆泥石的情況普遍，加上防洪基建規模與市區相形見絀，未必能夠應對氣候劇變的挑戰。 近日暴雨令新界多處大水浸，部份村莊財...
2018-08-31
新馬季周日開鑼，行政長官林鄭月娥當日將蒞臨沙田馬場主持開鑼儀式，並為重頭戲特首盃頒獎。而開鑼日入場馬迷可獲贈新馬季精美賽事月曆一個，場內備有多項精彩活動，更有全新開季精品供選購。 投注方面，周日三Ｔ加...
2018-08-31