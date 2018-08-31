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麥凱恩鳳凰城追悼會 1500人排隊弔唁

2018-08-31 列印
　　美國已故資深參議員麥凱恩的家人周三在亞利桑那州鳳凰城州議會大樓內為他舉行私人性質的追悼儀式，當天也是他的八十二歲生日，其遺孀辛迪把臉貼在鋪上美國國旗的棺木上，表達對丈夫的愛和懷念；女兒梅根一度哭崩，其他家人都十分傷心。周三下午，開放公眾入內弔唁，高峰期有一千五百人排隊。



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