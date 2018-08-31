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不符伊朗利益 哈梅內伊將放棄核子協議

2018-08-31 列印
　　伊朗最高領袖哈梅內伊昨日表示，伊朗二○一五年與國際社會達成的核子協議若不再符合國家利益，政府就應準備放棄協議。哈梅內伊在內閣會議中表示，伊朗核子協議只是一項工具，並非目的。若它不能再維護國家利益，政府便會將它放棄。哈梅內伊又表示，伊朗應繼續和歐洲談判。另外，雖然美國總統特朗普曾提議舉行無條件談判，但哈米尼重申，伊朗不會和特朗普的政府作任何協商。



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