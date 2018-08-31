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多國鋼鋁進口配額 美將放寬限制

2018-08-31 列印
　　美國商務部周三表示，總統特朗普已經簽署公告，允許向特定國家放寬鋼鐵及鋁材進口美國的配額限制，包括放寬南韓、巴西及阿根廷的鋼鐵，及阿根廷的鋁產品配額。美國三月對進口鋼鋁，分別實施百分之二十五和百分之十關稅。商務部聲明指，當美國生產的鋼鋁數量或質量不足以應付需求時，上述國家的企業可以申請將相關產品排除於配額限制之外，毋須繳納關稅。

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