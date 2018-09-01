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麥凱恩家人拒佩林出席喪禮

2018-09-01 列印
　　美國已故資深參議員麥凱恩於二○○八年參選總統時，挑選當時的阿拉斯加女州長佩林（Sarah Palin）做競選拍檔。不過，有消息指佩林被禁止出席麥凱恩本星期日舉行的喪禮和不獲邀出席任何追悼儀式。《人物》雜誌引述一名熟悉麥凱恩家人的消息人士說，不邀請佩林可能是遺孀辛迪決定，但沒有解釋原因。該名人士說：「辛迪非常保護麥凱恩的回憶和遺下來的東西。她是一個很悲痛的未亡人。她希望盡己所能，度過這段困難日子。」

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