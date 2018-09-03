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敍空軍基地疑遭以軍空襲

2018-09-03 列印
　　大馬士革以西一個空軍基地周六深夜傳出連串猛烈爆炸聲，總部設在倫敦的反對組織敍利亞人權觀察社的領袖拉赫曼說，發生事故的是大馬士革西面市郊的邁沙軍用機場，可能是一枚以色列導彈擊中一個軍火庫，引發一連串爆炸。

　　敍利亞官方傳媒報道，是空軍基地附近的一個武器庫發生短路導致爆炸。

　　當地官員及人權組織則指，爆炸是由以色列發動導彈空襲導致，造成死傷。其後軍方發表聲明指，是附近一座軍火庫短路引發爆炸。

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