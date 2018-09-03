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安倍形容中日關係 已回正常軌道

2018-09-03 列印
　　日本首相安倍晉三接受日本傳媒專訪時表示，對改善中日關係有信心，指中日關係已完全地回到正常軌道上。計劃十月下旬訪問中國的安倍晉三表示，非常期待這次訪問，也希望下次能邀請中國國家主席習近平訪問日本。又指，國務院總理李克強五月訪日時，中日關係已完全回到正常軌道。

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