當地傳媒報道，他名叫賈維德‧S（Jawed S）。
荷青年斬美國人 警定性為恐襲
當地傳媒報道，他名叫賈維德‧S（Jawed S）。
偏僻處被屈錢 鎖於車內 港女廣州「滴滴車」禁錮驚魂
內地兩宗「滴滴出行」女乘客遭司機姦殺的案件，轟動全國。一名本港大學畢業女生透露，在滴滴順風車停止運作前，她上月中在廣州搭「滴滴順風車」往惠州，途中竟被司機禁錮屈錢，幸好她及時以手機短訊通知家人，才被載...
2018-09-03
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劉強東在美涉性侵受查 京東發聲明：失實指控
內地電商京東集團創始人劉強東被指在美國捲入性侵指控。網上昨天流傳明尼蘇達州警方的控罪記錄，名叫Qiang Dong Liu的男子上周五被捕，疑犯出生日期與劉相同。京東發表聲明，指劉遭遇到失實指控。 劉強東捲入性侵的消息傳出之後，震驚海內外，《紐約時報》也作第一時間報道。京東商城是中國第二大電商，僅次於阿里巴巴。四十五歲的劉強東是京東創始人和CEO，身家數百億人民幣，是中國年輕的商界領袖。 昨日，網絡流傳一則明尼蘇達州亨內平縣的治安官辦公室網站記錄，Qiang Dong Liu當地時間八月三十一日晚上被捕。該男子的出生日期為一九七三年三月十日，與全國工商聯網站披露劉...
2018-09-03
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奧巴馬讚揚越戰英雄 麥凱恩女兒致悼詞諷特朗普
美國前總統喬治布殊和奧巴馬周六在已故資深參議員麥凱恩的追悼會上致悼詞，高度讚揚麥凱恩生前為國家所作出的貢獻。麥凱恩的女兒梅根也含着淚，向在場嘉賓憶述父親的往事。她和奧巴馬一樣，有意無意間批評現任總統特...
2018-09-03
- 稱受指使付雙姝掩口費 特朗普前律師認八罪 美國總統特朗普的前任私人律師科恩周二和控方達成認罪協議，在紐約曼克頓聯邦法庭上承認八項控罪，包括逃稅及在二O一六年大選期間違反競選經費法例，並在一名「候選人」的指使下支付掩口費給兩名女子，隱瞞可能對該名候選人的不利資料，從而影響大選結果。
- facebook刪伊俄可疑帳戶 防止中期選舉遭干預
- 南韓國防白皮書 刪「北韓軍為敵」字句
- 特朗普：不予厚望 中美談判前夕大潑冷水
- 兩韓離散家庭團聚 擬定期舉行會面活動
- 指無法承擔債務 大馬取消中資項目
- 可同時裝載三支火箭 全球最大飛機今秋試飛
- 海豚疑被尿片卡喉嚨慘死
- 印度首家IKEA開幕 四萬人「朝聖」
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匯璽II加推 每呎2.6萬
港鐵南昌站上蓋項目匯璽II早前銷情理想，發展商趁原價加推119伙，折實均價26,005元，並於明日推售117伙。項目日前更開放面積1,320方呎的4房連雙套房現樓單位。 早前重推的匯璽II在過...
2018-09-01
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董事長：美看低CRO業務 方恩醫藥擬來港上市
生物科技公司之中，有一類稱為「合約研究組織」（Contract Research Organisation，簡稱CRO），即專門接藥廠的外判合約，為其提供臨牀研究服務的公司。有意赴港上市的內地CRO方...
2018-09-03
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皇馬火力無損 C朗獨憔悴
祖雲達斯周六意甲作客2:1小勝帕爾馬，然而星將C朗拿度多次攻門下，依然無法打破入球荒。相反，過去一直活在C朗陰影下的賓施馬、加里夫巴利則踢得風生水起，兩人在同日西甲再有進帳，助皇家馬德里主場4:1大勝雷加利斯。 C朗今仗急於建功，全場錄八次射門，三輪意甲累積廿三次射門，成今季五大聯賽之首，可惜依然顆粒無收。 艾歷基開腔解圍 主帥艾歷基也開腔為這位葡萄牙國腳減壓︰「此子初征意甲一定會遇上各種困難，但整體表現仍是不錯，我很滿意他在賽場上的風格。」 另一方面，皇馬的巴利、賓施馬在C朗離隊後卻入球停不了，前者今仗貢獻一球後，已連續三輪破網、後者亦連續兩輪均梅開二度，教練路柏...
2018-09-03
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Nikon Z7/Z6全片幅無反新貴
全片幅無反相機市場近月忽然變天，除了Canon本周將有秘密武器登場，Nikon日前亦發佈了改用全新大口徑Z接環的全片幅無反新作Z系列，兩款新作各具賣點，當中旗艦型號Z7擁有媲美同廠D850的超高像素，...
2018-09-03
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PACO名人會——關楚耀拍《特技人》裸上癮 傅嘉莉：造型好玩 又挑戰體能\
TVB新劇《特技人》本周進入結局篇，我好留意首次為大台拍劇的關楚耀(Kelvin、阿關)，皆因與他父親是同行又是好友，我睇住阿關長大好關心他。扮演導演的Kelvin，有幕要當街剝衫扮「裸跑」，他笑言坦...
2018-09-03
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社論——防學童輕生由開學天做起
今天開學了，經歷過去數年學童自殺個案呈上升趨勢，家長、學校、教師不能想當然，以為學童「開開心心上學去」，反而要逆向思考，如何及早識別學童的情緒問題，施予援手，挽救寶貴的年輕生命。 浸信會愛群服務處昨發表一項問卷調查，發現逾一半受訪學童在新學年前出現抑鬱徵狀，更有逾百分之五學童稱有尋死念頭，情況令人憂慮。 經過暑假休養生息，學童將面對學習的紀律、新課程和考試的壓力，若無法適應，加上其他難題積累，一時想不開，便會做出傻事。新學年打後數個月，是學童自殺的高峰期，家長和學校要作好戒備，由開學起就要留意學童的情緒和行為變化，發現任何異常，尤其失去動力，或表現出不安與焦慮，就是警號。 ...
2018-09-03
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伊時論事——賽馬偶像的養成
如何成為一名偶像是魅力使然，英國冠軍錦標系列形象大使莫艾誠（Oisin Murphy）就具備各種條件。 莫艾誠是二○一四年英國冠軍見習騎師，二○一六年更成為卡塔爾賽馬集團（Qatar Racing）的主帥。一七年十月，這名愛爾蘭好手憑藉「熱烈喝采」(Aclaim)在法國勝出森林大賽（Prix de la Foret），首嚐頂級大賽的滋味。在過去短短十個月，他在五個國家勝出合共七場一級賽。 「自少我便跟着父母到馬場欣賞賽馬，不少騎師都是我的偶像，我對他們充滿敬意。」 早前莫艾誠被拍下在馬場蹲下為小朋友親筆簽名，該照片在社交平台上被廣泛傳播。 「每當我看到他們在欄邊為騎師打氣吶...
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