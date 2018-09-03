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荷青年斬美國人 警定性為恐襲

2018-09-03 列印
　　一名十九歲阿富汗青年上周五在荷蘭首都阿姆斯特丹市中心火車站揮刀斬傷兩名美國人，警方到場開槍把他擊傷及拘捕，經調查後相信他有恐怖主義動機。當局沒有公佈該名被捕青年的詳細資料，現時仍然扣留他問話，不知道他是否與任何國際恐怖主義組織有聯繫。

  當地傳媒報道，他名叫賈維德‧S（Jawed S）。

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