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時速可達20公里 LEGO積木砌出「超跑」

2018-09-03 列印
　　近年LEGO大力發展跑車類別的積木產品，逼真的造型不僅令LEGO迷耳目一新，更讓愛車人士驚嘆不已，今次更打造出一輛一比一的積木版超跑Bugatti Chiron，而且是真的可以駕駛。

　　據了解，這款積木版超跑使用逾一百萬片LEGO積木，全車重達一點五噸。為了讓積木跑車可以真正地「動起來」，LEGO用二千三百零四個LEGO動力系統組和四千零三十二個LEGO機械齒輪打造出原創動力系統 （L-Motors），提供五點三匹馬力，最高時速達二十公里。LEGO特意找來布加迪首席試車員來測試這台積木跑車。

　　LEGO市場和產品副主席Lena Dixen希望能借此推開想像力的界限，用LEGO做出更多更真實的車。

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