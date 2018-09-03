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布殊遞糖米歇爾 網民：好溫馨

2018-09-03 列印
　　周六在華盛頓國家大教堂內舉行的麥凱恩追悼會上，前參議員利伯曼在台上發表悼詞，美國前總統喬治布殊和夫人勞拉、前總統奧巴馬和夫人米歇爾並排而坐。攝錄機拍到勞拉把一顆糖果遞給喬治布殊，喬治布殊動作很自然，把糖果遞到坐在其身旁米歇爾的手心，米歇爾向他說謝謝。片段在網上瘋傳，有網民留言指短短幾秒十分溫馨，證明不同政黨和不同政見的人都可建立友誼，議論紛紛。

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