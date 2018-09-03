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﻿法廚神轉開「水上餐廳」

2018-09-03 列印
　　法國廚神迪卡斯 （Alain Ducasse） 仍對無法與艾菲爾鐵塔上的米芝蓮餐廳續約耿耿於懷，因此決定在鐵塔下的塞納河上開新餐廳。迪卡斯是獲得米芝蓮星星最多的主廚，共獲得米芝蓮二十一顆星殊榮。本月十日開始迪卡斯將在塞納河的水上餐廳提供龍蝦和鵝肝大餐，他說：「在船上就能享用法國當代的高檔美食。」在這艘玻璃觀光船上享用午餐和晚餐，消費分別是一百歐羅和一百五十歐羅起。
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