巴西國家博物館起火 化石木乃伊恐成灰燼

巴西當地時間周日（二日）晚，位於里約熱內盧市的國家博物館（National Museum of Brazil）發生大火。這幢三層建築於當天全部起火，火勢猛烈，館內收藏二千萬件珍貴文物恐已燒為灰爐，當中包括大量殖民歷史古籍與巴西當代藝術作品、埃及文物和在巴西發現的最古老的人類化石、恐龍化石、古埃及羅馬文明的珍貴文物如埃及木乃伊，從美洲各地出土的原住民古文物、於巴西出土的最古老人類化石、舊石器時代的女性遺骨「Luzia」等。



巴西總統泰梅爾（Michel Temer）認為，巴西失去了國家博物館的收藏，這種損失是無法估計的。有巴西考古學家在推特（Twitter）上指出，在電視上看到博物館陷入火海，他當場痛哭，博物館館長受訪時也慨歎這是一場「文化災難」。



