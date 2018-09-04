巴西總統泰梅爾（Michel Temer）認為，巴西失去了國家博物館的收藏，這種損失是無法估計的。有巴西考古學家在推特（Twitter）上指出，在電視上看到博物館陷入火海，他當場痛哭，博物館館長受訪時也慨歎這是一場「文化災難」。
巴西國家博物館起火 化石木乃伊恐成灰燼
巴西總統泰梅爾（Michel Temer）認為，巴西失去了國家博物館的收藏，這種損失是無法估計的。有巴西考古學家在推特（Twitter）上指出，在電視上看到博物館陷入火海，他當場痛哭，博物館館長受訪時也慨歎這是一場「文化災難」。
法國專家授「射術」 警演習水炮車防暴
警方購買的三輛先進水炮車日前運抵粉嶺機動部隊總部，廠方的法國水炮車專家昨天現身機動部隊總部，傳授防暴警員操作水炮驅散暴徒的戰術。訓練期間，約四十多名機動部隊警員分成兩組，其中一組扮演暴徒，當防暴警勸喻...
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在美囚衣照曝光 劉強東涉性侵獲釋
內地電商巨頭京東集團創始人兼CEO劉強東，上周在美國明尼蘇達州捲入性侵案指控，一度被當地警方扣查，身穿橙色囚衣的照片曝光。當地警方發言人強調，劉強東獲釋，但不代表他無罪，案件還在調查中。 據美國明尼蘇...
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巴西國家博物館起火 化石木乃伊恐成灰燼
巴西當地時間周日（二日）晚，位於里約熱內盧市的國家博物館（National Museum of Brazil）發生大火。這幢三層建築於當天全部起火，火勢猛烈，館內收藏二千萬件珍貴文物恐已燒為灰爐，當中包括大量殖民歷史古籍與巴西當代藝術作品、埃及文物和在巴西發現的最古老的人類化石、恐龍化石、古埃及羅馬文明的珍貴文物如埃及木乃伊，從美洲各地出土的原住民古文物、於巴西出土的最古老人類化石、舊石器時代的女性遺骨「Luzia」等。 巴西總統泰梅爾（Michel Temer）認為，巴西失去了國家博物館的收藏，這種損失是無法估計的。有巴西考古學家在推特（Twitter）上指出，在電視上看...
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議幅約1%至2% 中半山豪宅叫價硬淨買賣平穩
中半山豪宅交投量穩定，7月份有約14宗豪宅成交，8月初暫錄得約5宗交投，不少涉及大戶成交，愛都大廈罕有高層戶放盤約1個月，獲買家零議價承接，連車位作價1.25億元，呎價逾4.3萬元，兩者皆創屋苑新高。...
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出租光纖網絡 提供電視內容 夥中移動合作 有線急升逾倍
有線寬頻（1097）與中移動（941）旗下中移動香港簽訂策略合作協議，在電訊及多媒體內容範疇上合作。消息刺激有線寬頻股價昨日一度爆升1.1倍，高見0.188元，收市仍有1.02倍升幅，收報0.18元；...
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飯碗戰親民兼擦鞋 Cool魔襟撈
曼聯領隊摩連奴開季至今一直發放負能量，連累球隊成績差勁，但他在周日英超領軍作客2:0輕取般尼保住烏紗後，立即大變臉。狂人賽後越過廣告板，衝入紅魔球迷堆中一起慶祝，又把勝仗歸功於盛傳與他不和的副主席活獲特，他還維護今場射失十二碼的中場保羅普巴及領紅牌的鋒將拉舒福特，事事做到面面俱圓。 經歷聯賽兩連敗後，有消息指摩連奴若在今仗再度全失三分，以副主席活獲特為首的一眾高層就會立即辭退他。幸而，紅魔在上半場憑射手盧卡古梅開二度，兩蛋贈般尼取得本季第二場聯賽勝仗，這場及時雨令狂人暫紓一口氣，賽後更越過廣告板走入作客球迷區域，與一眾魔迷慶祝並送贈其外套，貫徹以往擅於拉攏球迷的手腕...
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靚景配佳釀 法國Lalique酒店
法國著名酒鄉波爾多（Bordeaux）的甜白酒產區Sauternes，這趟我們便到訪區內人氣酒莊Chateau Lafaurie-Peyraguey，並入住了酒莊內新開幕的酒店Hotel & ...
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批評惹罵戰 工藤佑采嘲心穎博見報 馬明立即呵番
因為黑面Hea跳嗌辛苦加敢言，2018年落選港姐工藤佑采嘅風頭勁過冠亞季軍好多。以為一人少句風波好快完，估唔到黃心穎以大師姐身份又講兩句，透露當年參選每隔兩日便要學一樣新東西更辛苦，仲話做人要對得住自...
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社論——忍了又忍 不改不行
擾擾攘攘，亂作一團，會議開不成，怎共商要事。說的不是細路仔玩泥沙，而是我們的立法會！如果大家相信理性辯論，以理服人，尋求共識，就不應再容忍部份立法會議員搞作，干擾正常的議事程序。故此，立法會議事規則委員會諮詢議員設立處罰行為失職的機制，雖然極具爭議性，但只要合情合理，有助推動議會運作，應做就做。 非建制派議員玩點算出席人數、製造流會或無了期地拉布，玩謝立法會，嚴重窒礙議政、審議法案和通過撥款的重要憲制功能，最後整體港人都當殃，現在是時候撥亂反正。 立法會議事規則委員會向各議員發出諮詢文件，提出為確保會議如期召開，建議對不開會的議員罰款，而議員一旦犯規被逐出議會，下一次會議或...
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馬場浮世繪——麥偉利擺烏龍刑期再延遲
剛周日的開鑼戰，麥偉利承認策「金鼓齊鳴」時違規，因而被罰停賽兩日，而在研訊中，麥偉利向競賽董事小組申請押後至九月十一日執行判罰，並獲批准。惟同日晚上，麥偉利卻通知小組，表示原來一早卜定九月十六日沙田賽事的座騎聘約，惟在研訊中卻疏忽沒告知，小組最後鑑於情況，遂批准他進一步將罰則延期，至九月廿二日的周六賽事後才執行。 馬場浮世繪
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