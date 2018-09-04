在億萬富翁遊艇上工作 澳網紅「身體纏繩」離奇死亡

澳洲一名二十歲網紅麥克納馬拉上月底在希臘驚傳死訊，當時她在墨西哥礦業大亨巴伊雷斯的遊艇上工作，被船員發現在船尾昏迷，身上被繩纏繞，送醫途中身亡。



麥克納馬拉經常在Instagram分享出遊照，日前她登上伊雷斯擁有的豪華遊艇「瑪雅女王四世」號工作，據悉已工作四個月。有網民發現，麥克納馬拉出事前兩周，曾在Instagram留下奇怪的訊息：「今天我的腦袋十分混亂，帶我回到這裏，我唯一擔心的是，我的頭骨無法被敲開」，內容引發揣測。而富豪巴伊雷斯上周二已離開遊艇。



