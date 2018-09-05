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網民批行為危險 女機師大跳Kiki Challenge

2018-09-05 列印
　　近期不少名人明星愛玩「In My Feelings Challenge」，又稱「Kiki Challenge」，是網絡紅人Shiggy帶起以歌手Drake歌曲《In My Feelings》為背景音樂，拍攝原創舞步短片，吸引不少明星藝人及網民跟風。網民Derek Ussu於facebook群組上載短片，見到兩名身穿機師制服的外籍美女，由駕駛艙走到飛機門外，隨即跳起「Kiki Challenge」，兩人一同跳舞，狀甚興奮。不少網民批評「唔炒對唔住航空業」、「好危險吖，佢傻吖，咩都攞來玩。」

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