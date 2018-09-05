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挪威漢遭開窿椅卡住「蛋蛋」

2018-09-05 列印
　　挪威北部一名男子克勞斯因有傷不能久站，他稱從宜家傢俬（IKEA）買來了一張椅子，讓他可坐着洗澡。豈料有天他坐在椅子上洗澡，起身時猛然感到劇痛，低頭一看才發現睪丸卡在椅上的洞內。最後因為沒穿衣服身體愈來愈冷，拿起吹風機吹風保暖，居然意外地成功脫險。克勞斯事後在IKEA的facebook專頁「投訴」，連官方編輯也留言，「建議你洗澡不要坐在椅子上，不然就是在椅子鋪上衣服或毛巾，坐在『正確』的位置」，克勞斯亦上傳放上毛巾的椅子照片。

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