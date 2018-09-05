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Nike起用反種族主義黑人球員

2018-09-05 列印
　　國際體育服裝及用品公司Nike Inc.邀請著名黑人美式足球員卡佩尼克（Colin Kaepernick，中）拍攝新一輯廣告，廣告海報顯示他的「大頭」相，並附上口號「堅持信念，即使要犧牲一切」，慶祝Nike品牌經典宣傳口號「Just Do It」面世三十周年。Nike大膽起用卡佩尼克引起各方注目，因為卡佩尼克曾經帶頭發起在比賽前演奏美國國歌時，在球場內當眾單膝跪地，抗議種族主義，令美國總統特朗普憤怒及激起全國爭議。

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