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巴西博物館火劫後 　疑尋回露西亞頭骨

2018-09-06 列印
　　巴西里約熱內盧的國家博物館大火後，消防員在館內找到頭骨，可能屬於館內珍藏、有逾萬年歷史的最古老人類露西亞（Luzia）的化石。

　　博物館副總監塞雷若表示，消防員在博物館內一間房內發現骨頭碎片，包括頭蓋骨。塞雷若指，房內儲存數以百計頭蓋骨，會先交警方檢視，再由研究人員確認。博物館有約二千萬件藏品，包括有逾一萬二千年歷史、西半球最古老人類化石露西亞。研究人員又擔心沒受火災波及的脊椎動物展品，因停電未能開啟冷藏系統而腐爛。

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