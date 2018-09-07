英超迪利阿里捧紅 ﻿潮爆圈眼手勢﻿﻿風靡全球網民﻿

兩年前法國足球明星保羅普巴（Paul Pogba）大腳破網後，做出一個「Dab」慶祝動作，靈感來自亞特蘭大的街頭嘻哈（Hip-hop）舞蹈。曾有人說這來自一個大麻群體，但人們一於懶理，爭相模仿。早前英超熱刺球員迪利阿里（Dele Alli），在對陣紐卡素的比賽中為球隊攻入一球，做出一個「反手OK」手勢圈着右眼慶祝入球，這個潮手勢迅即在社交平台火熱起來，引爆「Dele Alli Challenge」（迪利阿里挑戰）熱潮，繼「冰桶挑戰」和「Kiki Challenge」之後，變成席捲全球的新挑戰，本港娛樂界名人也玩一番。



外電報道，「Dele Alli Challenge」一位挑戰者，是現年九十一歲的英國網紅「Little Nana Iris」，這位老婆婆上載了一段模仿「Dele Alli Challenge」的影片到facebook專頁，片段中她屢作嘗試但都失敗，表現盞鬼，令網民哭笑不得。除此之外，印籍國際影星蘭比爾卡浦爾（Ranbir Kapoor）日前於孟買機場被人認出，他也做出了「Dele Alli Challenge」手勢娛樂一班粉絲。



除了海外人為之瘋狂，這股風暴近日吹到香港，一眾港星加入戰團。楊千嬅、陳家樂及阿Sa蔡卓妍等港星表示毫無難度，成功完成動作。莊思敏更加表示自信，順利完成之餘還拍片教學，看來這挑戰未有難倒一眾港星！



港娛圈掀起仿效熱潮



這挑戰看似「小菜一碟」，但也有人表現得手足無措，引發連串爆笑場面。藝人黃浩然在太太莫家嘉挑戰下失威，莫家嘉更上載他的「失敗作」到社交平台揶揄一番，非常甜蜜。JW王灝兒亦拍攝了挑戰影片，但片段中她似乎無法掌握技巧，做得十分不協調，終告失敗，場面爆笑。



挑戰紛紛被人擊破，迪利阿里再將難度升級，用尾指和中指形成一個圈，以及拇指和無名指形成一個圈，然後手指向下，再把手圈着雙眼，新動作再掀熱潮。完成了「初版」的森美，當然不甘示弱挑戰「加強版」，不過他只能將五隻手指弄作一團，完全失敗。至於陳煒和趙學而就輕鬆征服兩個挑戰，網民都大讚厲害！浪潮燒得熾熱，創意十足的迪利阿里可能又在準備新款動作，等着向大家挑戰，拭目以待吧。



