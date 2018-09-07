  • 2018年9月7日 星期五
  • 29º
  • 80%
熱門： 北海道地震網騙鍾嘉欣合謀定價高鐵

日報新聞 > 國際

兩韓擬本月平壤舉行峰會

2018-09-07 列印
■南韓的鄭義溶率領代表團在平壤與金正恩見面。美聯社
Previous Next

　　南韓一名高級官員周四透露，南北韓政府已同意於本月十八至二十日，在平壤舉行新一輪首腦會談，到時會討論一些實現朝鮮半島無核化的「實質措施」。北韓官方傳媒早上也發佈消息，引述最高領袖金正恩，重申對朝鮮半島無核化的理念作出承擔。

　　南韓國家安保室長鄭義溶率領一個高級代表團，周三在平壤訪問及獲安排與金正恩見面，為南韓總統文在寅和金正恩下一次高峰會作安排。鄭義溶周四早上對記者說：「金正恩再次確定他決心實現朝鮮半島無核化，並表示願意在這方面與南韓及美國緊密合作。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd