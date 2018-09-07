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俄派戰機襲伊德利卜　強調只炸叛軍

2018-09-07 列印
　　俄羅斯國防部周三宣佈，已派出戰機對敍利亞伊德利卜省實施空襲，但軍方強調，空襲只針對該處的「征服沙姆陣線」，並沒有攻擊人口稠密地區，發動空襲的軍機是由俄軍駐紮在拉塔基亞省的赫梅明空軍基地起飛。俄羅斯外交部發言人更指：「俄羅斯空軍轟炸了位於伊德利卜的目標，這些目標屬於恐怖主義組織，他們從那裏對駐敍赫梅米姆空軍基地發動無人機襲擊。俄方今後還會這麼做。」

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