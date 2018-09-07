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阿聯酋飛紐約航機 百人不適19人染病

2018-09-07 列印
　　阿聯酋航空一架由杜拜飛往紐約、載有五百二十一名乘客的班機上，逾百名乘客和機組人員於飛行途中身體不適，當飛機降落紐約甘迺迪國際機場後，其中最少十九人證實染病，十人送院，另外九人拒絕接受治療。美國疾病管制暨預防中心發聲明表示，約一百名乘客在機上出現咳嗽和發燒的症狀。

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