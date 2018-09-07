  • 2018年9月7日 星期五
  • 29º
  • 80%
熱門： 北海道地震網騙鍾嘉欣合謀定價高鐵

日報新聞 > 國際

美科企高層承諾防干預中期選舉

2018-09-07 列印
　　過往美國國會批評科技巨擘Google、Twitter及facebook等未能有效阻止俄羅斯廣泛利用社交平台干預美國二○一六年總統大選，美國國會周三舉行參議院聽證會，除了Google, facebook有派出公司營運總監桑德伯格（Sheryl Sandberg），而Twitter派行政總裁多爾西（Jack Dorsey）出席。他們重申採取多項措施，避免外來干預十一月美國中期選舉。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd