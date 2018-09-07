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巴西博物館火劫 百年手卷保持完好

2018-09-07 列印
　　巴西里約熱內盧國家博物館周三證實，一批估計已有數百年歷史的猶太教律法書珍貴手卷，現時保持完好，在日前發生的大火災難避過一劫。原來在大火發生之前兩年，博物館工作人員已經把那批重要文獻搬走。巴西學者說，那些手卷源自中東也門，歷史可追溯至十三世紀，總共有九卷，全都是用希伯來文寫成。

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