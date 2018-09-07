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美住宅嚴重傾斜 被稱「三藩市斜塔」

2018-09-07 列印
　　美國三藩市有一幢住宅大樓、市中心地段的千禧大樓（Millennium Tower），樓高五十八層，嚴重沉降了五十一公分（十六吋），並出現傾斜的狀況。其中三十六樓一個單位的玻璃窗出現大裂痕，當地居民把這座大樓稱為「三藩市斜塔」。為安全起見，當局封鎖下面部份行人路，並下令大廈管理公司提交報告，交代出了甚麼問題並解釋大樓的外牆是否安全。

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