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海獅經歷四天「登陸」冒險

2018-09-07 列印
　　美國阿拉斯加東南部一條公路上，在八月底凌晨時份發現一隻雄性海獅，相關單位接獲報案後，緊急趕赴現場，試圖將海獅送回大海。但這海獅似乎意識到有人追捕牠，開始到處逃竄達三天，期間出現疲倦和脫水症狀，令救援人員十分擔心，直到第四天獸醫對牠發射麻醉槍，才順利將牠帶回港口。

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