  • 2018年9月7日 星期五
  • 29º
  • 80%
熱門： 北海道地震網騙鍾嘉欣合謀定價高鐵

日報新聞 > 國際

紅衣女食店「從天而降」！

2018-09-07 列印
　　美國加州一間墨西哥快餐店日前天花突然發出奇怪聲響，天花開始出現裂縫，突然一隻腳破天花板而出，接着一名穿著紅色外套和牛仔褲的女子從天而降，抓着電線整個人就跌在地上。據外媒報道，該名女子先到快餐店借洗手間，但隨後在廁所待了很久，致廁所外面大排長龍，之後就發現有人從天花跌下來，經警方調查發現，該名女子疑吸食毒品才做出失常行為，連她自己也不知為何爬上天花板。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd