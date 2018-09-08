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女芭蕾舞蹈員告舞團包庇

2018-09-08 列印
　　紐約市一名十九歲女芭蕾舞蹈員拉沃特伯里（Alexandra Waterbury），對紐約市芭蕾舞團（New York City Ballet，下稱NYCB）和其中一名男舞者芬賴（Chase Finlay）提告，指控芬賴在她不知情的狀況下拍攝其私密照，並與其他舞團男性成員如拉（Amar Ramasar）和卡塔札羅（Zachary Catazaro）交流分享，而舞團對此視而不見。被告男舞者芬賴上周無預警辭職，兩名相關男舞者如拉和卡塔扎羅被停職，舞團則否認包庇，稱NYCB對成員工作之外的私人活動不知情。NYCB一得知這些指控，立刻進行了調查，發現這些行為確實違反紀律，便採取適切行動。

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