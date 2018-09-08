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劇毒六眼沙蛛被偷去

2018-09-08 列印
　　美國費城博物館一隻全球最劇毒之一的蜘蛛失蹤，若不小心遭這種蜘蛛咬了一口，或會死於出血過多。這款全球數一數二的毒蜘蛛名為六眼沙蛛（Six-eye Sand Spider），在費城的昆蟲博物館內不翼而飛。當局相信事件是「內鬼」偷去，因連說明也一併被偷去。六眼沙蛛比較不會主動去咬人，不過，如果不幸被咬到，是沒有血清的。被咬就會出現血管堵塞、皮膚淤血，也有可能造成身體孔口出血，最終造成死亡目前據說只有兩宗人類被咬的案例，有一人失去了手臂、另一人則死於出血過多。

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