或許前陣子在北歐西餐吃多了，這天早上突想吃燒肉，於是便去樓下燒臘舖吃碟燒肉飯當早午餐。燒臘舖的燒肉通常由面珠登起刀，去得早，有豐潤爽口的燒豬面珠登吃，燒豬面珠登似肥不肥，潤中帶爽，略有鹹味，吊出肉鮮，宜配白飯，不須加汁，飯乾肉潤，油香都在飯粒之中散發，再略摻些葱薑茸，一同嚼在嚨裏，不說齒頰留香都不行。如此一路想着美味，到了燒臘舖，一看吊在那裏的燒肉皮相，心中涼了一截，問操刀的小師傅：今日燒肉得唔得？小師傅倒也老實，搖了搖頭說：麻麻地。這就掃興了，若硬要吃一碟，可能會更掃興。 燒肉飯沒吃成，坐車去了銅鑼灣，記得駱克道波斯富街口有家「泰興」，不料到了那裏轉了一圈，沒找着，那地方...

2018-09-08