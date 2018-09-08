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英航遭黑客入侵　 38萬信用卡資料被盜

2018-09-08 列印
　　英國航空公司（BA）周四證實被黑客入侵，由八月二十一日至九月五日期間透過該公司網站或手機機應用程式預訂機票的旅客，他們的信用卡及銀行戶口資料可能被盜，受影響的多達三十八萬張信用卡。

　　該公司勸喻旅客更改他們在英航網站及手機應用程式的密碼。英航將會根據各受影響旅客的情況，去決定如何作出賠償。專責調查嚴重及有組織罪案的英國國家罪案局表示知道發生這件事，並已介入調查，評估應該採取甚麼對策。現階段未能確定黑客來源和動機。　

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