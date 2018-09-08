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越模特兒賽亞軍 涉賣淫被取消資格

2018-09-08 列印
　　越南胡志明市警方日前，突擊檢查當地兩家高級旅館，查獲四對男女進行性交易，其中一名賣淫者是本年度越南時裝模特兒大賽亞軍的佳麗書蓉（Thu Dung）。

　　書蓉真名叫阮氏蓉（Nguyen Thi Dung），一九九五年出生，今年四月在二○一八年越南時裝模特兒大賽奪得亞軍。書蓉接着獲得越南藝術表演局的許可，六月前往埃及參加國際生態旅遊小姐比賽，並奪得季軍。書蓉的醜聞曝光後，越南時裝模特兒大賽的主辦單位宣佈撤銷她的亞軍資格。

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