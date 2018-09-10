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免承受中美貿易戰惡果 特朗普促蘋果把生產線遷回國

2018-09-10 列印
　　美國蘋果公司日前致函美國貿易代表，指美國建議向二千億美元中國進口商品徵收百分之二十五關稅，恐令公司產品成本上漲，而會令部產品加價。總統特朗普則在Twitter發文回應，向蘋果公司提供解決方法，就是把生產線遷回美國，在美國建廠，以避免承受中美貿易戰的惡果。

蘋果未回應建議

　特朗普周六發推文說：「由於我們可能會大舉對中國加徵關稅，蘋果產品的價格可能會攀升，但有一個簡單的解決辦法，不但是零關稅，甚至有稅務優惠，那就是在美國、而非在中國生產你們的產品。馬上開始蓋新廠。令人興奮！」蘋果公司暫時未有回應特朗普的建議。

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