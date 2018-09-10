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北海道強震增至39死 安倍視察災區

2018-09-10 列印
■北海道上周四發生的六點七級強烈地震，死亡人數增至三十九人。 美聯社
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　　日本北海道上周四發生的六點七級強烈地震，死亡人數已增至最少三十九人，仍有一人失蹤，約六百四十人受傷，首相安倍晉三周日到札幌視察災情。地震一度造成大規模停電，經過緊急搶修後，截至周日凌晨已恢復絕大多數用戶供電，僅剩重災區厚真町、安平町等地，仍有四百五十戶家庭停電。

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