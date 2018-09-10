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疑受網上自殺團體煽動 俄15歲少年電鋸斷頭

2018-09-10 列印
　　俄羅斯一名十五歲少年Pavel Mateev，近日在家中後院用電鋸鋸斷自己的頭。消息稱，該少年可能受到網上自殺團體煽動才會自殺，惟有關消息仍未證實。外媒報道，該名少年是一名電玩迷，俄羅斯警方初步調查認為，他是因為電玩導致自殺。報道指，俄羅斯有許多「死亡團體」煽動兒童和青少年在玩網絡遊戲時自殺，早前一款名為「藍鯨」的遊戲曾讓部份玩家被洗腦。

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