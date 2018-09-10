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推翻委國馬杜羅政權 傳美曾與軍方密談

2018-09-10 列印
        美國總統特朗普經常嚴厲批評委內瑞拉馬杜羅的左翼政權，委內瑞拉如今陷入嚴重的經濟和人道危機，引發暴力示威和湧入鄰國的移民潮。《紐約時報》報道，特朗普政府曾派官員秘密與委內瑞拉軍方人員會晤，討論推翻委內瑞總統馬杜羅一事，但最終決定不提供協助。

　　白宮被問及該次會談時拒絕提供詳情，但強調有需要「與所有渴望民主的委內瑞拉人民對話」。

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